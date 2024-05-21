Прохор Шаляпин рассказал о минусах профессии артиста

Прохор Шаляпин рассказал, что его не устраивает в профессии артиста. Певец очень устает от длительных гастролей.

Шаляпин признался, что, если была бы возможность, он бы не работал, а отдыхал. Но все же он артист по природе — певцу нравится общаться и взаимодействовать с людьми.

Но в любой профессии есть недостатки: артист устает от длительных гастролей.

«Однако мне тяжело ездить на гастроли. Вот эти бесконечные поезда. Самолетов я очень боюсь. Для меня вот это самое сложное в моей профессии, скорее. Я даже интриги уже не воспринимаю, мне они не страшны», — цитирует его Teleprogramma.pro.

Вокруг личной жизни Прохора Шаляпина ходит множество слухов. Он громко разводился, терял супругу и заводил новые отношения, но в последнее время молчит. Недавно он заявил, что его сердце занято, но без любви.

Ранее артист заявил о своем желании провести ночь с артисткой Аллой Пугачевой. Он отметил, что для пикантного свидания выбрал бы именно ее, а не Ирину Аллегрову.