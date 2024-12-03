Художник Никас Сафронов получает «прибавку» к пенсии в 300 тысяч

Художник Никас Сафронов рассказал, что не помнит точный размер пенсии. По его словам, ежемесячные выплаты составляют «в районе 20 тысяч рублей». Дополнительно Сафронов получает гонорар, который доходит до 1 млн рублей.

Подробности узнал NEWS.ru.

Художника приглашают в телевизионные шоу, а также на лекции и мастер-классы на частных площадках. Полученные средства составляют существенную «прибавку» к пенсии.

«Гонорары бывают и 300 тысяч, и 400, и миллион», - рассказал Сафронов.

Часть полученных денег он передает на благотворительность. В частности, художник помог продававшей цветы бабушке в Ульяновске, которую ударили по лицу, а также сбитому машиной ребенку из Сибири.

Сафронов говорит: помочь всем не может, кому получается, делает.

Пенсию Сафронов тратит на аренду мастерской. Помощница оплачивает ее за счет поступающих на банковский счет средств. Он также отметил, что «пока в тренде, работает, не покладая рук».

Ранее художник рассказал, как случайно выбросил 1,5 млн рублей в мусорный контейнер у дома.