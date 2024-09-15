«Я год тешила себя надеждами»: Mia Boyka заявила, что ее сердце наполовину свободно

Певица Mia Boyka поделилась некоторыми деталями своей личной жизни. Оказывается, артистка уже год влюблена в одного мужчину, который не отвечает ей взаимностью.

Об этом исполнительница рассказала на «Шоу Воли». По словам девушки, она год тешила себя надеждами обрести счастье с любимым мужчиной, но тот никак не хотел ответить взаимностью.

За это время Mia Boyka успела перегореть, поэтому сейчас исполнительница, по собственному же выражению, «забила» на несостоявшегося партнера. Его личность звезда раскрывать не стала.

«В какой-то момент, если ты себя уважаешь, ты поймешь, что вам не по пути, человеку ты неинтересна. Я год тешила себя надеждами… Этот человек известный… И я забила на него», — поделилась гостья шоу.

Ранее Мария Кожевникова публично поддержала Mia Boyka в скандале с квадробершей. Она не смогла найти оскорбления в словах певицы.