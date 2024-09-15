«Не смогла найти оскорбление девочки»: Мария Кожевникова поддержала Мию Бойко в скандале с квадробершей

Мария Кожевникова поддержала Мию Бойко в сканадле с девочкой-квадробершой.

Звезда сериала «Универ» прокомментировала ситуацию, случившуюся на концерте исполнительницы хита «Гагарин», публично осудившей маленькую поклонницу за желание быть не человеком, а кошкой.

Мария у себя в социальных сетях поделилась, что находится на стороне Мии. По словам актрисы, она является многодетной матерью, которой бы не хотелось наблюдать за тем, как ее дети превращаются в животных. Кожевникова уважает позицию Бойко, выступающую против западных течений. Кроме того, она также утверждает, что у Мии не было цели обидеть или задеть ребенка: ей лишь хотелось уберечь маленькую девочку от ошибок, ведь вовлечение детей в такие игры ничем хорошим не закончится.

«Хочу поддержать здравомыслящего артиста! Пересмотрев несколько раз видео с концерта, так и не смогла найти оскорбление девочки Марьяны. Критику квадробинга, да... Я бы не хотела, чтобы мои дети носили поводок, бегали на четвереньках, кушали корм для животных, а есть еще и более агрессивные формы квадробинга, когда кусаются, царапаются...», — поделилась Мария в блоге.

Бойко увидела этот пост и поблагодарила Кожевникову за поддержку. Также высказывания актрисы против данного течения оценил и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Ранее мы писали о том, что квадроберы открыли Мие Бойке глаза на истинную ситуацию с дружбой в шоу-бизнесе.