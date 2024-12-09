«Я где-то валяюсь, а Вы стоите на сцене»: Иван Ургант публично обратился к Алисе Фрейндлих в день рождения

8 декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отпраздновала день рождения — ей исполнилось 90 лет. К поздравлениям актрисы присоединился и Иван Ургант. Телеведущий публично обратился к имениннице в личном блоге и рассказал о первой встрече с ней.

По словам Ивана Урганта, он впервые увидел актрису на сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Тогда он, будучи на первом курсе института, «вывалился» на сцену в спектакле «Макбет», а Алиса Фрейндлих в это время «величественно стояла» перед будущим артистом.

«Дорогая Алиса Бруновна! Когда я впервые в жизни, в финале спектакля „Макбет“ на первом курсе института вышел (вернее, вывалился) на большую сцену БДТ, на ней величественно стояли Вы! И с тех пор ничего существенно не изменилось — Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник», — написал Иван Ургант, обратившись к артистке.

Напомним, Алиса Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Фильмы с участием актрисы вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Артистка наиболее известна по ролям в картинах «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Жестокий романс» (1984) и другим. В фильмографии знаменитости более 80 ролей.

В день 90-летия Алиса Фрейндлих была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством», присужденным актрисе «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность».

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