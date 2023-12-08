Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала трогательный кадр со знаменитой бабушкой, об этом пишет Газета.Ru.

Актриса Анна Мышинская опубликовала в день рождения своей бабушки Алисы Фрейндлих совместные снимки. На кадрах видно, как девушка обнимает 89-летнюю народную артистку СССР.

«Моя любовь! С каждым годом я все более жадно впитываю и запоминаю каждое мгновение, каждое движение, слово, запах. 89 лет! Будь здорова, ба. Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать», — подписала снимки она.

Пользователи в комментариях присоединились к поздравлениям: «Обожаем, любим, уважаем, восхищаемся!», «Поздравляем от души Вашу несравненную бабушку-легенду», «Самые теплые пожелания Алисе Бруновне».

Напомним, Алиса Фрейндлих сыграла в таких популярных фильмах, как «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Жестокий романс» и «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ранее мы писали о том, что журналисты выяснили, куда пропала актриса Алиса Фрейндлих.