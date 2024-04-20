«Я фартовая»: Любовь Успенская впервые вышла на сцену после новостей о проблемах со здоровьем

Накануне в Сети появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем. Однако позднее представители артистки не подтвердили эти сообщения, а затем и сама исполнительница хита «Кабриолет» опровергла слухи о своем плохом самочувствии, появившись на шоу «Голос».

В эфире нового выпуска шоу «Голос» Любовь Успенская выступила на сцене с подопечными певицы Юлии Zivert. Артистка исполнила песню «Еще минута». После окончания номера певица обратилась к аудитории, но не стала комментировать слухи о себе, отметив лишь, что ей везет по жизни, и это везение передается всем тем, кто находится рядом с ней.

«Я очень фартовая. И конкурсанты стояли рядом со мной. Загадайте желание, и оно сбудется», — заявила Любовь Успенская.

Напомним, 19 апреля в ряде Telegram-каналов распространилась информация об ухудшении самочувствия Любови Успенской. Как сообщалось, певице потребовалась медицинская помощь — якобы у нее появились проблемы с сердцем.

Спустя некоторое время представители Любови Успенской опровергли информацию о проблемах со здоровьем у артистки. Первым высказался о здоровье знаменитости ее помощник Константин. В беседе с телеканалом «360» он назвал распространившиеся сообщения «фейком».

«Ей абсолютно не плохо, она на прямом эфире на шоу „Голос“. Это не к ней скорая приезжала, это фейковая информация», — заявил помощник Любови Успенской.

Ранее сообщалось о том, что директор Любови Успенской Дмитрий Макаров прокомментировал информацию о самочувствии певицы. В беседе с журналистами он опроверг сообщения об проблемах со здоровьем артистки.