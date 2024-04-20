Появились сообщения, что певица обратилась к врачам: директор Любови Успенской прокомментировал ее состояние

Сообщения о том, что певица Любовь Успенская обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем появились накануне, 19 апреля, вечером. Директор исполнительницы Дмитрий Макаров чуть позже вышел на связь и заявил, что общественности не из-за чего переживать, ведь соответсвующая информация не соответствует действительности, передает РИА Новости.

Посты об ухудшении самочувствия звезды стали появляться в различных Telegram-каналах. В публикациях говорилось, что Любовь чувствует боли в области сердца.

Через некоторое время на связь вышел директор звезды Дмитрий Макаров. В беседе с журналистами он заявил, что все новости об ухудшении самочувствия Успенской — фейк.

«Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться», — рассказал Макаров.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский объяснил Любови Успенской, что такое шансон. Певец осадил коллегу во время съемок музыкального шоу.