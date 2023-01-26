15:11, 26 января 2023
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«Я её молодой человек»: известный радиоведущий признался в отношениях с Анной Семенович
Известный радиоведущий назвал себя молодым человеком Анны Семенович.
Фото: Артем Петрович/ Starface.ru
Певица Анна Семенович показала мужчину, которого «обожает». Артистка обняла его и назвала «своим человеком».
Речь идет о радиоведущем Дмитрии Оленине. Он, в свою очередь, заявил: «Я её молодой человек».
Певица поцеловала мужчину в висок. Оленин в ответ поцеловал Семенович в щеку и прижался к груди.
«Обожаю Оленина. Это моя любовь», - заключила артистка.
Ранее, отвечая на вопрос подписчика, Семенович подтвердила, что будет «позитивной, доброй, любящей мамой».
Фото: Скриншот видео с личной страницы Анны Семенович
Источник фото:Артем Петрович/ Starface.ru
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Автор:Лилия КараеваТеги: