«Я её молодой человек»: известный радиоведущий признался в отношениях с Анной Семенович

Певица Анна Семенович показала мужчину, которого «обожает». Артистка обняла его и назвала «своим человеком».

Речь идет о радиоведущем Дмитрии Оленине. Он, в свою очередь, заявил: «Я её молодой человек».

Певица поцеловала мужчину в висок. Оленин в ответ поцеловал Семенович в щеку и прижался к груди.

«Обожаю Оленина. Это моя любовь», - заключила артистка.

Ранее, отвечая на вопрос подписчика, Семенович подтвердила, что будет «позитивной, доброй, любящей мамой».