15:28, 23 января 2023
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Анна Семенович впервые станет мамой
42-летняя певица Анна Семенович рассказала, какой будет матерью.
Фото: Егор Севастьянов/ Starface.ru
Певица Анна Семенович рассказала, что станет мамой. Этого события давно ждут поклонники артистки.
О том, что 42-летняя Семенович будет мамой, стало известно из соцсетей. Одна из подписчиц обратилась к певице со словами: «Аня, я вас вижу офигенной мамой, позитивной, доброй, любящей». Затем поклонница призвала исполнительницу отправиться «за малышом».
На это Семенович ответила: «Спасибо. Так и будет».
Ранее певица показала в соцсетях девушек 20, 13 и 8 лет, назвав их дочерьми. Официально певица ни разу не была замужем и не имеет детей.
Источник фото:Егор Севастьянов/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: