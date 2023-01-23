Анна Семенович впервые станет мамой

Певица Анна Семенович рассказала, что станет мамой. Этого события давно ждут поклонники артистки.

О том, что 42-летняя Семенович будет мамой, стало известно из соцсетей. Одна из подписчиц обратилась к певице со словами: «Аня, я вас вижу офигенной мамой, позитивной, доброй, любящей». Затем поклонница призвала исполнительницу отправиться «за малышом».

На это Семенович ответила: «Спасибо. Так и будет».

Ранее певица показала в соцсетях девушек 20, 13 и 8 лет, назвав их дочерьми. Официально певица ни разу не была замужем и не имеет детей.