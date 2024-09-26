«Не совсем то, что задумывал Булгаков»: Олег Басилашвили высказался о новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Актер Олег Басилашвили высказался о современной экранизации романа «Мастер и Маргарита» и, в частности, о Воланде в исполнении немецкого артиста Аугуста Диля. Он заявил, что его герой был ближе к тому, что задумывал Михаил Булгаков.

Басилашвили отметил, что Диль – замечательный артист. Его талант он не ставит под сомнение. Но при этом он считает, что Воланд у него вышел другой – не как в книге.

«Я не сравниваю наши актерские способности, Диля и мои, но мне кажется, что он играет не совсем то, что задумывал Булгаков. Мне кажется, я сыграл Воланда вернее», - цитирует слова актера Kp.ru.

По словам Олега Басилашвили, он понял, что Воланд Диля вышел другим, с его появления на Патриарших прудах. Он отметил, что Аугуст сразу показывает себя коварным, а стоило сыграть «странного человека».

Напомним, что новая экранизация вышла в прокат в январе 2025 года. В главных ролях в ней сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

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