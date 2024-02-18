Певица Слава рассказала, что решила избавиться от элитной недвижимости

Певица Слава запустила информацию о продаже квартиры в элитной новостройке, об этом она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

Некоторое время назад певица Слава приобрела квартиру в новостройке для того, чтобы у нее было свое место для уединения. Это произошло после истерик певицы и глубокой депрессии.

«Хотелось спрятаться где-то, убежать. И у меня не было такой квартиры, чтобы можно было как-то забыться», — рассказала она.

Впрочем, сейчас Слава хочет продать жилье. По ее словам, ремонт в квартире затянулся, а необходимость в жилье отпала.

«Сил никаких нет на это. Надо лучше продать. Я стала более спокойной, уравновешенной», — объяснила она.

Певица добавила, что деньги с продажи квартиры хочет потратить на путешествия для своей семьи.

«У меня очень большая семья, поэтому нужны большие суммы. Хочется, чтобы это все было хорошего качества и с комфортом», — рассказала Слава.

Ранее мы писали о том, что певица Слава призналась в лечении стресса антидепрессантами.