Общественники требуют отменить концерт Геннадия Хазанова

Общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, общественники сообщили в своем заявлении, что Хазанов покинул Россию после начала СВО, а затем опубликовал видеоролик, в котором назвал любовь к Родине чувством, которое «присуще рабам». Они считают, что таким образом знаменитость якобы скрытно поддерживает украинскую армию.

Участники движения призывают проверить Хазанова по делу о дискредитации ВС РФ. Примечательно, что выступление запланировано на 15 февраля. Как уточняет Telegram-канал, если сотрудники полиции найдут нарушения, то концерт может сорваться.

Напомним, весной 2022 года Хазанов улетел из России, на некоторое время поселившись в Латвии. По словам людей из окружения артиста, там он проходил лечение, но какие-либо подробности заболевания не раскрывались.

Позднее Хазанов не подтвердил информацию о своей эмиграции. Он также заявил о намерении участвовать в постановках «Ленкома».

Ранее Геннадий Хазанов признался, что не приемлет шутки с использованием мата.