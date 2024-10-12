«Я этого не понимаю»: Дана Борисова сообщила о планах 17-летней дочери выйти замуж за корейца

Дана Борисова рассказала о планах дочери выйти замуж за корейца.

Телеведущая призналась, что совсем скоро 17-летняя Полина окончит школу и уедет получать высшее образование в другую страну. По словам Даны, ее дочь увлекается корейской культурой и даже занимается углубленным изучением языка, чтобы поступить там в университет.

«Хочет учиться в Корее. Я думала, что это временное увлечение. Считала, что ей надоест и она бросит... Она ездила в корейскую языковую школу. Сейчас занимается с репетиторами. Ей нравится... Она вся в этой теме. Если ей удастся поступить, то она выпорхнет совсем скоро», — делится Борисова в шоу «Алена, блин!».

Кроме того, Полина не скрывает от мамы и того факта, что ее привлекают корейцы и что она бы не отказалась от отношений с мужчиной этой культуры. Борисова же боится даже представить, что дочь может выйти замуж за человека данной нации. Она просто не понимает, чем так сильно Корея может привлечь ее ребенка.

«Постоянно говорит, что хочет замуж за корейца. Понятия не имею, чем они ее привлекают. У меня волосы дыбом, когда я представляю, что у меня будет внук, похожий на корейца… Я этого не понимаю», — размышляет телеведущая.

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