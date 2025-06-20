«Я этого, хоть убей, не понимаю»: актер Самойленко раскритиковал сериал Крыжовникова «Слово пацана»

Актер Александр Самойленко рассказал, что остался не в восторге от нашумевшего сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». По его мнению, все герои в проекте отвратительны, и сопереживать там некому. Об этом артист сообщил в разговоре с «ТН Звезды».

В 2023 году сериал о казанских криминальных группировках произвел настоящий фурор и побил все рекорды просмотров на онлайн-сервисах. Впрочем, не всем он пришелся по душе. Например, Александр Самойленко признался, что не понял ажиотажа вокруг проекта. Актер считает, что там слишком много негатива.

«За кого прикажете болеть, кому сопереживать, если мне все они одинаково отвратительны? Включая малолетнего пацана, который появляется в кадре, и одна из его первых фраз: «Я хочу стать бандитом». Так о чем мне смотреть? О том, как мальчик хочет стать бандитом? Я этого, хоть убей, не понимаю», - негодовал Самойленко.

Актер подчеркнул, что сейчас в кинематографе переизбыток криминала, поэтому он бы хотел снять проект, в котором не было бы ни убийств, ни стрельбы. Он считает, что драматические события имеют место быть, но в конце всегда должен быть хэппи энд.

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