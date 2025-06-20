«Начнем съемки в Москве»: раскрыта судьба сериала «Трудно быть богом» после эвакуации актеров из Ирана

Эвакуация российских актеров из Ирана никак не скажется на сроках завершения съемок сериала «Трудно быть богом». Об этом рассказал гендиректор киностудии Team Films Теймур Джафаров в беседе с ТАСС.

Съемочная группа из России прилетела в Иран до начала вооруженного конфликта страны с Израилем. В целях безопасности на днях актеров эвакуировали. Однако это не стало помехой в работе.

«Мы сейчас выстраиваем логистику по вывозу оборудования, реквизита и костюмов. Как только это случится, мы привезем все и начнем съемки в Москве», - заявил Джафаров.

В России съемки будут проводиться в кинопарке «Москино». К работе планируют приступить уже в августе, а завершится она в октябре. После этого отснятый материал отправят на постпроизводство.

Напомним, что одну из ролей в сериале исполняет актер Никита Кологривый. Об этом стало известно после новостей об эвакуации.

Ранее Аскольд Запашный сообщил, что его жена ищет возможность улететь из Израиля.