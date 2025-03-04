Бриллианты, кастрюли, соль для ванны: что Анне Семенович подарили на юбилей

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович 1 марта отпраздновала юбилей – ей исполнилось 45 лет. Kp.ru выяснил, каике подарки получила артистка от друзей.

Так, фигуристка Татьяна Навка вручила колье и серьги с россыпью бриллиантов. Не поскупился и женатый возлюбленный певицы Денис Шреер. Он преподнес Анне браслет BVLGARI стоимостью почти 5 миллионов рублей, а также оплатил банкет.

Присутствовавшая на мероприятии актриса Анастасия Малькова-Макеева подарила Анне плед и декоративные подушки, а певица Ирина Салтыкова - хрустальную икорницу Baccarat. Среди полезных подарков для дома оказался и набор эксклюзивных бокалов от фигуристки Анастасии Гребенкиной. Также Семенович вручили кастрюли, сковородки, кухонные приборы, увлажнители воздуха, постельное белье.

Также Семенович получила брендовые туфли, сертификаты на косметику, эксклюзивный набор соли и пены для ванны, аппарат для лица, создающий лифтинг-эффект перед съемками.

Ранее Анна Семенович призналась, что заветного кольца на 45-летие так и не дождалась. При этом она выразила уверенность, что бизнесмен встанет на одно колено тогда, когда будет готов.