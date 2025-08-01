НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 августа 2025, 15:23
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«Я это сделала»: жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат

Жена Тимура Хайдарова Светлана показала, как выглядит после новой пластики лица.
«Я это сделала»: жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат

© Komsomolskaya Pravda/East News

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вновь легла под нож ради совершенствования внешности. Женщина не скрывает, что часто делает операции. В этот раз она решилась на эндоскопию лица.

Светлана опубликовала в личном блоге фото, сделанное спустя сутки после пластики. На кадре она была с отекшим лицом и перемотанной бинтом головой. Уже сейчас заметно, что овал лица Сильваши сильно изменился и стал более четким. Кроме того, у нее появился эффект «лисьих глазок».

«Я это сделала», - подписала снимок Светлана.

«Я это сделала»: жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам супруги хирурга, она давно хотела эту операцию и, наконец, решилась. Сейчас самочувствие она описывает как «терпимое». Сильваши отметила, что не будет скрывать от поклонников процесс восстановления.

Напомним, что в браке с Хайдаровым женщина уже сделала липосакцию и увеличила грудь. Кроме того, она дважды меняла форму носа.

Ранее Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики у Тимура Хайдарова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
пластическая операция
обсуждения внешности
пластика лица
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Тимур Хайдаров