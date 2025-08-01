«Я это сделала»: жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат
© Komsomolskaya Pravda/East News
Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вновь легла под нож ради совершенствования внешности. Женщина не скрывает, что часто делает операции. В этот раз она решилась на эндоскопию лица.
Светлана опубликовала в личном блоге фото, сделанное спустя сутки после пластики. На кадре она была с отекшим лицом и перемотанной бинтом головой. Уже сейчас заметно, что овал лица Сильваши сильно изменился и стал более четким. Кроме того, у нее появился эффект «лисьих глазок».
«Я это сделала», - подписала снимок Светлана.
По словам супруги хирурга, она давно хотела эту операцию и, наконец, решилась. Сейчас самочувствие она описывает как «терпимое». Сильваши отметила, что не будет скрывать от поклонников процесс восстановления.
Напомним, что в браке с Хайдаровым женщина уже сделала липосакцию и увеличила грудь. Кроме того, она дважды меняла форму носа.
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