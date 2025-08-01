«Я это сделала»: жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вновь легла под нож ради совершенствования внешности. Женщина не скрывает, что часто делает операции. В этот раз она решилась на эндоскопию лица.

Светлана опубликовала в личном блоге фото, сделанное спустя сутки после пластики. На кадре она была с отекшим лицом и перемотанной бинтом головой. Уже сейчас заметно, что овал лица Сильваши сильно изменился и стал более четким. Кроме того, у нее появился эффект «лисьих глазок».

«Я это сделала», - подписала снимок Светлана.