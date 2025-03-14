«Я это поняла уже во взрослом возрасте»: Мизулина рассказала о секрете красоты

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыла главный секрет своей формы. Звезда призналась в беседе с Леди Mail, что соблюдение режима дня – залог успеха.

Журналисты пообщались с Екатериной во время «Форума в большом городе» от VK. Многие восхитились красотой и стройностью блондинки. Она не стала скрывать, как поддерживает себя в форме.

«Важно высыпаться, прекращать прием пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ. Я это поняла уже во взрослом возрасте», — поделилась Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что важным условием является отсутствие стресса.

«Я стараюсь очень много гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, я в этом спокойно себя чувствую», — подытожила женщина.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN назвал Мизулину «самой красивой женщиной в мире».