«Я это поняла уже во взрослом возрасте»: Мизулина рассказала о секрете красоты
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыла главный секрет своей формы. Звезда призналась в беседе с Леди Mail, что соблюдение режима дня – залог успеха.
Журналисты пообщались с Екатериной во время «Форума в большом городе» от VK. Многие восхитились красотой и стройностью блондинки. Она не стала скрывать, как поддерживает себя в форме.
«Важно высыпаться, прекращать прием пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ. Я это поняла уже во взрослом возрасте», — поделилась Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета добавила, что важным условием является отсутствие стресса.
«Я стараюсь очень много гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, я в этом спокойно себя чувствую», — подытожила женщина.
Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN назвал Мизулину «самой красивой женщиной в мире».