Певец SHAMAN назвал Мизулину «самой красивой женщиной в мире»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета и по совместительству свою возлюбленную Екатерину Мизулину «самой красивой женщиной в мире».

Напомним — свои отношения пара подтвердила лишь недавно на концерте исполнителя. После он опубликовал воодушевленный пост в социальных сетях, в котором еще раз поблагодарил поклонников и Мизулину.

«С кем еще, как не с родными людьми, можно делиться такими моментами. Вы все свидетели — самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне „Да!“. Просто праздник для моего сердца!», — написал он.

Ранее стало известно, как мать Дронова отреагировала на его новый роман после развода.