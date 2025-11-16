«Я это никогда не забуду»: Филипп Киркоров раскрыл, кто поддержал его, когда едва не рухнула карьера

Филипп Киркоров раскрыл, кто поддержал его в трудный период, когда его карьера едва не рухнула. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певец признался, что покойная Людмила Гурченко не дала ему опустить руки, когда его «везде запретили» в 2010 году.

12 ноября звезде фильма «Карнавальная ночь» исполнилось бы 90 лет. Почтить память Людмилы Гурченко на Новодевичье кладбище в Москве приехали поклонники, а также Филипп Киркоров, который дружил с актрисой.

«Я всегда прихожу сюда, потому что такого друга, как она, у меня не было никогда», - признался певец.

Исполнитель хита «Жестокая любовь» регулярно приходит на могилу артистки и называет ее своей путеводной звездой. Людмила Гурченко всегда поддерживала друга и давала ему наставления при жизни: «Она меня многому научила. Сейчас ее нет, а все, что она мне тогда внедрила в мою голову, я свято храню».

«Людмила Марковна прошла и через травлю, и через запреты, и через черные списки… И она на своем примере не дала мне опустить руки тогда, когда они могли опуститься уже несколько раз», - заявил Филипп Киркоров.

Именно звезда советского кино помогла певцу в один из самых непростых периодов жизни. Тогда карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой, Людмила Гурченко вдохновила его взять себя в руки и бороться.

«Меня везде запретили. В очередной раз. В 2010 году. И она сказала: „Я не приду на съемку, если не будет Киркорова“. Съемка задерживалась. Я к ней подходил. Она: „Спокойно, все нормально. Ты должен вернуться. И вернуться ты должен по-королевски. Выстоим, потерпим“. И четыре часа ждала в полном костюме, не в халатике. Я это никогда не забуду», - поделился артист.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти состояние актрисы ухудшилось из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров принес большой букет георгин на могилу Людмилы Гурченко.