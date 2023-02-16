«Я это не оставлю»: Лера Кудрявцева заявила, что «ребята» ищут написавшего о ее смерти человека

Телеведущая Лера Кудрявцева после публикации сообщения о ее смерти заявила о поиске человека, написавшего об этом. Знаменитость дала понять, что «просто так это не оставит».

«Статью с сайта убрали, какое-то время понадобится ребятам найти этого чудесного человечка, который это написал», - сообщила она в соцсетях.

51-летняя телеведущая добавила, что поиски займут время.

«Но я предупреждала, ребят, я просто так ничего не оставлю», - сказала она, сопровождая видео в соцсетях нецензурной лексикой.

«И да, мне нечем заняться,… потому что с этим надо как-то бороться. Если не я, то кто же», - закончила Кудрявцева.

Напомним, претензии ведущей связаны с публикацией, в которой говорилось о смерти Кудрявцевой «в доме, в окружении семьи». По ее словам, «мама и сестра чуть с ума не сошли», прочитав страшную новость.