«Гореть вам в аду»: Лера Кудрявцева ответила «похоронившим» ее недоброжелателям в Сети

Телеведущая Лера Кудрявцева проснулась в плохом настроении из-за новостей о своих же похоронах. 51-летняя звезда сообщила в соцсетях, что ее родные увидели сообщение о ее смерти и очень испугались. Об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге пост, где пожаловалась на СМИ, которые утверждали, что Кудрявцева скончалась. Женщина не могла сдержать эмоций и высказала свои претензии матом.

«Вы просто конченные! Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари!» — написала Лера в соцсетях.

Поклонники и друзья звезды были в шоке от этой истории. А коллеги написали, что постоянно мучаются от слухов, которые ходят вокруг их персон. Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась, что ее с дочерью «хоронят каждый день». А Анфиса Чехова предложила объединиться, чтобы «сажать за решетку» людей, распространяющих подобную информацию.

Ранее мы писали о том, как Лера Кудрявцева устроила скандал на съемках и послала всех коллег на три буквы. Блондинка честно призналась, что с ней не так легко работать, и показала видео с площадки. На кадрах она ругалась матом и посылала окружающих. Звезда даже призналась, что она – «мегера».