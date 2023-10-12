«Я это наблюдала в течение 10 лет»: Дарья Мороз высказалась о жизни с Константином Богомоловым

Актриса Дарья Мороз восемь лет был замужем за режиссером Константином Богомоловым, и еще два года до этого состояла с ним в отношениях. Они не только строили совместный быт, но и работали. Несмотря на то, что многие постановщика критикуют за подход к артистам и спектаклям, звезда «Содержанок» уверена, что он умеет в совершенстве то, что многим и не снилось. И эти вещи она перенимала у него, пока они были вместе.

Недавно Мороз презентовала свой первый фильм, в котором выступала в качестве режиссера. По словам артистки, она волновалась и долго готовилась к съемкам. В процессе ей сильно помог опыт, который она перенимала и «впитывала» у других людей. В частности, у бывшего супруга. Дарья рассказала, что у Богомолова есть талант добиваться живой разговорной манеры в проекте, а это крайне сложно.

«Костя совсем по-другому относится к актерской школе и работе артиста на площадке. Я это наблюдала в течение 10 лет на собственном опыте, переучивалась под его руководством», - отметила Мороз в интервью StarHit.

Актриса призналась, что на площадке в принципе крайне тяжело существовать только в диалоге с партнером. Но Богомолов «играет» именно на этом. И если артист может это делать – это высший пилотаж.

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