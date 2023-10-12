«Меня триггерило»: Дарья Мороз заговорила о публичном хейте из-за внешности

Дарья Мороз рассказала об отношении к критике со стороны общественности. Актриса призналась, что старается никак не реагировать на откровенный хейт, однако готова прислушаться к мнению профессионалов по поводу фильма, спектакля или роли. Об этом сообщает StarHit.

«Если обращать внимание на негатив, жить по чьим-то правилам, а не по своим собственным, не своей интуицией и сердцем, то можно сойти с ума», – заявила звезда «Содержанок».

При этом Дарья Мороз отмечает, что переживала из-за мнения других людей в более юном возрасте. Тогда ее действительно задевали язвительные комментарии публики по поводу внешности или актерской игры, но спустя некоторое время девушка поняла, что человек не должен подстраиваться под кого-то другого. Она уверена, что нужно жить так, как подсказывает сердце.

«Когда была помладше, конечно, реагировала на критику очень остро, меня триггерило, мол, ну как же так, почему то, что я делаю, кому-то не нравится. А потом поняла, что творчество, как и внешний облик – вкусовые вещи», – пояснила артистка.

Кроме того, Дарья Мороз добавила, что в ее семье никогда не было принято хвалить. Родные нередко обсуждают с девушкой ее работы в кино или театре и спорят на этот счет.

«Если хорошо, то все скорее промолчат, мол, чего об этом говорить. А если есть, над чем поработать, это всегда повод для беседы», – прокомментировала она.

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