«Я это ценю и помню»: Ольга Бузова поблагодарила Собчак за поддержку на «Доме-2»

Ольга Бузова вспомнила, как однажды хотела покинуть проект «Дом-2». Но от этого поступка ее предостерегла Ксения Собчак. Телеведущая благодарна журналистке за поддержку в тот момент.

Певица пришла на проект в 2004 году и до 2008 года была его участницей, а после была до 2021 года ведущей шоу.

В самом начале Бузовой хотелось покинуть проект: ей было тяжело находиться в одном месте с людьми, которые настроены негативно против нее. Звезда призналась, что она сразу покидает место, где ее оскорбляют, унижают.

Но телеведущая не могла просто так уйти с телестройки из-за контракта. У ворот Бузову остановила Собчак: она поддержала Ольгу, сказав, что убежать — означает сдаться. Затем Ксения подарила певице дорогие духи, которые исполнительница хита «Мало половин» расходовала очень экономно.

«Собчак меня остановила за воротами, успокоила. И объяснила, что убегать — это проиграть. Я всегда держала словесный удар, слезы для меня — это защитная реакция. Ксюша знает, что я это ценю и помню», — рассказала Бузова в разговоре с Ляйсан Утяшевой.

Недавно звезда призналась, что сейчас она совершает покупки обдуманно и по возможности старается экономить. В частности, артистка не стремится приобрести последнюю модель смартфона или другую дорогую побрякушку.