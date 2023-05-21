«Я ещё в состоянии»: Никиту Михалкова застали с молоденькой девушкой

Вот уже 50 лет знаменитый российский режиссёр Никита Сергеевич Михалков счастлив в браке со своей женой Татьяной.

Тем не менее, это вовсе не мешает мэтру флиртовать с молодыми особами на светских мероприятиях.

Недавно Михалков появился на встрече под названием «Русский силуэт». Это конкурс молодых отечественных дизайнеров, организованный одноимённым благотворительным фондом, принадлежащим супруге режиссера.

Как только звездный режиссёр переступил порог Экспоцентра, его тут же окружили поклонницы. Одна из них – молодая журналистка телеканала НТВ подошла к Никите Сергеевичу с вопросом о том, кто помогает ему выбирать наряд для модных вечеров.

В следующее мгновение режиссёр притянул девушку к себе за шею и произнёс «Ангел мой, я ещё в состоянии одеваться сам» — сообщает Экспресс газета.

Ранее мы писали о том, что племянник Михалкова публично высказался о своем отношении к своему знаменитому дяде.