«Родственники только мешают»: племянник плюнул в Никиту Михалкова

57-летний племянник режиссера Никиты Михалкова Егор Кончаловский почувствовал на себе, что значит нести бремя известной фамилии. Он сознательно дистанцировался от папы и дяди, заявив, что звездные «родственники только мешают».

Кончаловского не раз подозревали в протекции Михалкова. Его не приглашали на крупные кинофестивали – «Золотой орел», «Нику», потому что он «племянник Никиты Михалкова».

«Я и там чужой, и там. И мне оправдываться не в чем», - говорил режиссер в одном интервью, имея в виду «больших» родственников.

На вопрос о том, какие самые обидные слова говорили ему папа или дядя, Кончаловский заявил, что таких не было. При этом он все же вспомнил, как Михалков сказал ему про «Антикиллера» следующее: «Зачем снимать такое кино? Но взял его на Московский кинофестиваль. Конечно, если мне не понравится фильм Никиты Михалкова, я не подойду к нему и не скажу: зачем снимать такое кино — мне будет неудобно. А ему удобно на правах старшего коллеги».

В конце апреля Михалков впервые за долгое время появился на публике после серьезного недуга.