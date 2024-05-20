«Я еще жив!»: певец Шура не смог сдержать слез в свой день рождения

20 мая певец Шура (Александр Медведев) отмечает день рождения — артисту исполняется 49 лет. Команда музыканта поздравила его, устроив ему трогательный сюрприз, кадрами которого именинник поделился в личном блоге. Об этом сообщает Пятый канал и публикует видео поздравления певца.

У исполнителя хита «Ты не верь слезам» есть традиция: в свой праздник он слушает песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». В этот раз команда Шуры сделала ему сюрприз, подарив ему цветы и тортик со свечкой. Артист не смог сдержать слез от такого позитивного поздравления.

«Вроде 49 стукнуло, а реву как мальчишка! Вместе мы сила! Спасибо каждому из вас, мои самые любимые. И, конечно же, благодарю каждого зрителя, слушателя за вашу любовь! Без вас нет смысла творить! Вы вдохновляете меня уже многие годы и ради вас я еще жив! Спасибо!» — написал Шура.

Эпатажный певец обрел популярность в конце 1990-х годов. Шура привлек внимание общественности своей яркой внешностью и необычной манерой пения. Среди его самых известных хитов: «Ты не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди».

В настоящее время артист продолжает выступать с концертами, у него много творческих планов. Так, недавно Шура заявил, что хотел бы выпустить новый хит, поскольку у него «проснулось вдохновение на лирику». Также музыкант периодически появляется в разных шоу, например, в 2022 году он стал одним из участников проекта «Маска», а позднее появился в шоу «Маска. Танцы».

Несмотря на то, что Шура не обзавелся семьей, он до сих пор мечтает о детях. Однако не так давно певец признался, что влюбился.

Ранее мы писали о том, что Шура рассказал о своей новой возлюбленной.