«Счастье любит тишину»: Шура рассказал о новой возлюбленной

Певец Шура показал, как готовит борщ для новой возлюбленной. Ролик он опубликовал в своих соцсетях.

Певец Шура показал свой рецепт приготовления борща. Артист признался, что решился на этот шаг в порыве любви.

«Мои яхонтовые, оговорюсь сразу, я не претендую на звание мастер шефа, я не профессионал в поварском искусстве, но вот так случилось, что влюбился и решил приготовить борщ для любимой!» — заявил он.

Певец также рассказал, что в первоначальной версии видео в кадре присутствовала его новая возлюбленная.

«Эта вторая версия этого видео, в первой версии, любимая была в кадре, но потом решил ее вырезать! Счастье любит тишину! Всем приятного аппетита!» — подписал кадры Шура.

Напомним, за всю карьеру певца лишь с одной девушкой его связывали романтические отношения — ее звали Лиза. Впрочем, до свадьбы дело тогда так и не дошло.

Ранее мы писали о том, что Шура заявил о желании выпустить новый хит.