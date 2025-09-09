«Я еще в 1996 году об этом говорил»: рэпер Гуф отреагировал на причастность P.Diddy к убийству Тупака Шакура

Российский рэпер Гуф отреагировал на новость о том, что опальный американский исполнитель P.Diddy заказал убийство легенды хип-хопа Тупака Шакура в 1996 году.

В 2023 году в деле Тупака появился новый подозреваемый. Полиция задержала главаря банды Crips Дуэйна Дэвиса. И хотя он отрицал свою вину, в мемуарах 2019 года мужчина признавался в том, что причастен к громкому делу.

И вот недавно Дэвис заявил, что стрелял в известного рэпера по заказу P.Diddy. Тот якобы обещал 1 миллион долларов за головы Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

Более того, в окружении P.Diddy рассказали, что артист неоднократно хвастался своим участие в убийстве. Якобы это он заказал исполнителя хита «How Long Will They Mourn Me?» и оплатил аренду автомобиля, из которого велась стрельба.

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, отреагировал на новые подробности в громком деле почти 30-летней давности. По его словам, он давно знал, что Шон Комбс, он же P.Diddy, виновен в гибели Тупака.

«Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи», — написал 45-летний музыкант в своем личном блоге в соцсети.

Напомним, что 25-летний Тупак Шакур был застрелен 7 сентября 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе. За кулисами у него случился конфликт с членом местной банды, которого исполнитель избил на глазах свидетелей.

Униженный молодой человек рассказал о случившемся своему дяде, которым и оказался Дуэйн Дэвис. Через несколько часов неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали сам рэпер и его менеджер Шуг Найт. Последний выжил, а Тупак Шакур получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался 13 сентября в больнице.

