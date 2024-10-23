«Я еще толком не осознал, хотя месяц прошел»: Стас Ярушин рассекретил имя новорожденной дочери

Актер и шоумен Стас Ярушин рассекретил имя новорожденной дочери. Она родилась месяц назад, девочку назвали Сашей.

Подробности сообщает Super.ru.

«Я еще толком не осознал, хотя месяц прошел. Ко всему спокойно привыкаешь в жизни. Это приятно, что третий ребенок родился», - поделился шоумен.

Ярушин говорит, что его друзья, имеющие по четверо-пятеро детей, утверждают, будто это происходит каждый день.

«Это приятно, я горжусь этим, кайфую», - поделился актер.

Известно, что 2012 году у Ярушина родилась дочь, спустя два года появился сын. О рождении третьего ребенка сообщалось несколько дней назад. Был период, когда семья актера чуть не распалась из-за его пристрастия к алкоголю, однако ведущий смог взять себя в руки.