Опубликовано 23 октября 2024, 19:181 мин.
«Я еще толком не осознал, хотя месяц прошел»: Стас Ярушин рассекретил имя новорожденной дочери
Стас Ярушин сообщил, что третий ребенок родился месяц назад и получил имя Саша.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Актер и шоумен Стас Ярушин рассекретил имя новорожденной дочери. Она родилась месяц назад, девочку назвали Сашей.
Подробности сообщает Super.ru.
«Я еще толком не осознал, хотя месяц прошел. Ко всему спокойно привыкаешь в жизни. Это приятно, что третий ребенок родился», - поделился шоумен.
Ярушин говорит, что его друзья, имеющие по четверо-пятеро детей, утверждают, будто это происходит каждый день.
«Это приятно, я горжусь этим, кайфую», - поделился актер.
Известно, что 2012 году у Ярушина родилась дочь, спустя два года появился сын. О рождении третьего ребенка сообщалось несколько дней назад. Был период, когда семья актера чуть не распалась из-за его пристрастия к алкоголю, однако ведущий смог взять себя в руки.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева