Абрамов больше не будет препятствовать разводу с Алсу: адвокат бизнесмена проговорился о личной жизни певицы

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский намекнул, что у певицы Алсу появился новый мужчина. В связи с этим предприниматель больше не планирует препятствовать разводу.

Состоялось заседание по поводу раздела имущества Алсу и Абрамова, после которого журналистам удалось пообщаться с представителем бизнесмена. Он заявил, что муж артистки сделал все, чтобы сохранить брак, но «насильно мил не будешь».

Добровинский упомянул, что Алсу – красивая молодая женщина, которая распоряжается своей личной жизнью, как хочет. И после ее летних поездок за границу Абрамов понял, что удержать вокалистку у него не получится. На следующем заседании, как отметил адвокат, он не будет возражать по поводу расторжения брака.

«После поездок госпожи Алсу этим летом стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь», - поделился Добровинский с Super.

Отметим, что Алсу действительно «расцвела», когда ушла от мужа. Она ходит по салонам красоты, ресторанам, вновь дает концерты и путешествует. Многие поклонники отмечают, что певица стала выглядеть гораздо лучше после расставания с Абрамовым. Однако есть ли у нее новый бойфренд или нет – неизвестно.

Ранее Алсу выложила фото в трендовой мини-юбке.