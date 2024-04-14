«Я еще нужен России»: Юрий Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. В беседе с ТАСС основатель Театра кошек в Москве раскрыл подробности перенесенной операции на сердце.

По словам Юрия Куклачева, в «Вегас Сити Холле», где 12 апреля проходил концерт по случаю его 75-летия, дежурила бригада скорой помощи. Именно благодаря этому врачи смогли вовремя среагировать, когда у артиста цирка случился инфаркт.

Затем Юрия Куклачева госпитализировали и прооперировали. Как рассказал дрессировщик, во время операции он был в сознании. Ему поставили пять стентов.

«Пять стентов он (врач) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — поделился Юрий Куклачев.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Сообщалось, что вырученные средства будут направлены на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Однако во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу Юрий Куклачев внезапно почувствовал недомогание. Врачи оказали артисту первую помощь и увезли в больницу. По данным Telegram-канала [SHOT]https://t.me/shot_shot/64931), у дрессировщика случился обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

Пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила, что в настоящее время состояние артиста оценивается как стабильное.

Отметим, что запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты, приуроченное к 75-летию Юрия Куклачева, состоятся, но без участия самого дрессировщика. Выступать будут его дети.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Куклачев по-прежнему находится в реанимации. Врачи, наблюдающие за артистом, пока не дают никаких прогнозов.