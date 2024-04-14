В сознании, но врачи запрещают ему общаться с близкими: артист цирка Юрий Куклачев остается в реанимации

Российский клоун Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, по-прежнему находится в реанимации. Врачи, наблюдающие за артистом, пока не дают никаких прогнозов, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В настоящий момент Куклачев пребывает в сознании, однако медики запрещают ему общаться с близкими. Речи о переводе в обычную палату также пока не идет.

Но, несмотря на установленные ограничения, артист цирка продолжает работать. Сегодня, 14 апреля, он позвонил сыну, чтобы дать указания по поводу третьего благотворительного концерта в Москве. Вырученные после проведения мероприятия средства должны будут пойти на помощь семьям пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе».

Куклачев перенс обширный инфаркт 12 апреля во время выступления. По словам сына артиста, его удалось спасти благодаря грамотным действиям врачей.

Ранее сообщалось, что дежурная бригада скорой «Крокуса» оказала первую помощь Куклачеву. Он пожаловался на давящие боли в груди.