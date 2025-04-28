«Я еще не сошла с ума»: Любовь Успенская высмеяла хобби дочки

Любовь Успенская сообщила, что «еще не сошла с ума» для танцев на шесте с дочкой. Об этом стало известно в эфире «ШБ-шоу» с Георгием Иващенко.

Татьяна Плаксина не скрывает нового увлечения: дочь певицы заинтересовалась танцами на пилоне. Во время светского мероприятия у Успенской поинтересовались, готова ли она освоить хобби дочки. Услышав вопрос, артистка иронично ответила: «Татьяна хочет привлечь меня к этому занятию. Я не пробовала, я еще не сошла с ума».

При этом Любовь не упустила случая похвалить себя. Артистка считает, что находится в хорошей физической форме, является отличной матерью и не нуждается в мужчине.

«Я в хорошей форме, хорошо выгляжу, модная, талантливая, хорошая мать, потрясающая хозяйка. Что мне еще надо? Мужчина? Пусть мужчина думает, как сделать женщину настоящей женщиной», — заявила знаменитость.

Напомним, когда-то у Успенской были напряженные отношения с дочкой. Но на сегодняшний день родственницам удалось наладить общение. Они посвящают друг другу трогательные посты и хвалят творческие способности.

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