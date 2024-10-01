«Я еще не пришла в себя после четвертого»: Мария Кожевникова ответила на слухи о беременности

Недавно 39-летнюю актрису Марию Кожевникову заподозрили в пятой беременности. Звезда сериала «Универ» вышла в свет в платье свободного кроя, и многие заметили у нее округлившийся живот. В личном блоге артистка ответила на слухи о своем «интересном» положении.

28 сентября Мария Кожевникова посетила церемонию открытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» в Летнем театре в Сочи. Актриса появилась на красной дорожке вместе с 7-летним сыном Василием. Для мероприятия звезда «Универа» выбрала длинное алое платье свободного кроя и распустила волосы, едва прикрывавшие изменившееся в последнее время лицо артистки. После этого в Сети появились слухи о пятой беременности знаменитости.

Актриса вышла на связь в соцсети и отреагировала на информацию о том, что она ждет пятого ребенка. Мария Кожевникова заявила, что она не беременна. Артистка объяснила, что пока не смогла сбросить набранный вес после рождения четвертого сына в прошлом году.

«Нет, друзья! Я не беременна пятым, я еще не пришла в себя после четвертого! Я делилась с вами, что у меня преддиабет и именно поэтому я не могу прийти к своему привычному весу. Не могу, потому что я не хочу пользоваться кардинальными методами», — заявила Мария Кожевникова.

Знаменитость выступила против использования препаратов для похудения из-за побочных эффектов. Мария Кожевникова отметила, что «хочет быть здоровой», поэтому старается следить за питанием и вести активный образ жизни.

«Мне даже предложили нынче модный препарат, на котором многие худеют, но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают. <…> Я хочу быть здоровой, поэтому использую только диету, физическую нагрузку и БАДы. Но, к сожалению, это забег на длинную дистанцию. Степенно, монотонно, не нарушая правил, из любви к своему телу, трудиться и гордиться собой за каждый сброшенный килограмм — вот такой мой путь!» — подчеркнула актриса.

Ранее сообщалось о том, что 53-летняя актриса Марина Федункив собирается впервые стать мамой.