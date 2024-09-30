53-летняя Марина Федункив сообщила, что собирается впервые стать матерью

Юмористка Марина Федункив намекнула, что слухи о ее беременности в 53 года небеспочвенны. Она заявила, что собирается стать матерью. Но не уточнила, когда именно.

В беседе с Павлом Волей актриса затронула тему детства. И в какой-то момент телеведущий решил уточнить, стоит ли желать ей детей. На это Марина без колебания ответила: «Да, стоит».

«Ничего себе. Так ты можешь графскую династию продолжить», - удивился Павел в «Шоу Воли».

«Испортить», - уточнила Федункив.

Напомним, что мужем артистки является итальянец Стефано Маджи, который на 13 лет моложе нее. Первое время отношения с иностранцем Марина не афишировала, но потом обо всем рассказала и три года назад сыграла с ним свадьбу.

Первые слухи о том, что супруги, наконец, станут родителями, появились этим летом. Инсайдеры сообщали, что Федункив снималась в новом шоу уже беременной, из-за чего к ней было особое отношение. Впрочем, сама юмористка это не подтвердила. Но и не опровергла.

Ранее Эвелина Бледанс отреагировала на новость о беременности Марины Федункив.