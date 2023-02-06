«Я еще не ем!»: на что пошел 66-летний Саруханов, чтобы удовлетворять седьмую молодую жену

Недавно Игорь Саруханов удивил поклонников, сообщив, что в конце прошлого года тайно женился в седьмой раз. Сердце 66-летнего музыканта покорила 37-летняя дизайнер Леся Садовская. Она некоторое время была стилистом артиста и смогла влюбить в себя мужчину, который после шестого развода заявлял, что больше не поставит в своем паспорте еще один штамп.

Саруханов не скрывает, что полностью счастлив. Однако жизнь с молодой супругой внесла свои коррективы. Чтобы соответствовать ей, певцу пришлось серьезно заняться собой. Он сел на диету, стал заниматься спортом, и это уже дало свои плоды.

«Я два раза хожу в фитнес, но я еще не ем! Не ем то, что нельзя. То, что вкусное. У меня уже меньше живота стало, нагибаюсь легко. Я во всеоружии!» - уверенно заявил музыкант в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».

По словам Саруханова, свадьба прошла довольно скромно, но выглядели жених с невестой как от иголочки. Образы подбирала лично Леся Садовская, и похудевший музыкант отлично смотрелся в классическом костюме темно-синего цвета рядом со своей избранницей, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет.

Ранее Леся Садовская рассказала, как изменился Игорь Саруханов сразу после ЗАГСа.