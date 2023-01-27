Изменился сразу после брака: дрожащая жена Игоря Саруханова рассказала, что испытала со старым певцом

Седьмая жена певца Игоря Саруханова, дизайнер Леся Садовская рассказала, что музыкант изменился сразу после брака. Пара поженилась в декабре, а предложение было сделано в ноябре 2022 года.

Вспоминая тот день, Садовская рассказала, как у нее «руки дрожали» и «всё поплыло перед глазами». Она призналась, что предложение выйти замуж было «абсолютно неожиданным».

Как только пара поженилась, Саруханов стал любить молодую жену «намного сильнее». С ее стороны произошло то же самое.

«Мы стали более трепетно относиться друг к другу, заботиться друг о друге», - поделилась она.

О свадьбе Саруханова стало известно 26 января. Певец не афишировал это событие – Садовская стала для него седьмой женой.