«Я еще была птенчиком»: Наталья Рудова рассказала о домогательствах режиссера

Наталья Рудова призналась, что в самом начале своей карьеры ей пришлось столкнуться с домогательствами со стороны режиссера. Об этом актриса рассказала на съемках шоу «Алена, блин!».

«Мне было 20-21, я [еще была] птенчиком и одуванчиком», — отмечает Наталья.

Девушка пришла на кастинг к одному известному режиссеру, чье имя предпочла оставить в тайне. Только вот вместо приглашения на съемочную площадку мужчина намекнул Рудовой на свидание в ресторане.

«Я что-то играла, сидела плакала на встрече в его кабинете, а он: «Если там что-то хочешь [получить роль], то, пожалуйста, [соглашайся] на ужин со мной», — делится звезда «Универа».

После этого, по словам Натальи Рудовой, она «сбежала» из кабинета. Актриса не стала раскрывать другие подробности о встрече, однако Алена Жигалова предположила, что режиссер, о котором рассказывала ее собеседница, еще жив.

В интервью актриса также добавила, что ей всегда было обидно от того, что многие думают, будто она построила карьеру только благодаря внешности.

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