«Я ему все сказала»: Алсу отреагировала на скандал вокруг Natan

Известная певица Алсу прокомментировала скандал с участием своего друга, рэпера Natan на телепроекте «Звезды в джунглях». Об этом он заявила в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ», запись которого доступна на YouTube.

По словам артистки, она по-прежнему поддерживает общение с товарищем, однако не отрицает его вины в произошедшем.

«Я ему все сказала по этому поводу, что он не прав. Он и сам знает, что он не прав, понимает, конечно. Посмотрим, что будет дальше», — поделилась Алсу.

Стоит отметить, что Natan и Алсу уже долгое время поддерживают дружеские отношения, они даже записали совместную песню. Недавно музыкант выложил их общее фото и сообщил о новых совместных съемках.

Напомним, Natan, будучи в браке, закрутил сразу две интрижки на шоу. Сначала он целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После этого супруга рэпера говорила, что якобы уже рассталась с Natan и теперь они не вместе.

Ранее Алана Мамаева осудила жену Natan, ставшую его защищать после измен.