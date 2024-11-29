Алана Мамаева осудила жену рэпера Natan, ставшую его защищать после измен. Об этом сообщает The Voice.

Алена Жигалова заявила, что Анастасия Швецова простила музыканта после публичных измен на шоу и приняла его обратно в семью. Алана Мамаева, которая тоже была на проекте, осудила Анастасию. Она не понимает, как можно было простить после такого унижения.

«Я наверняка не знаю, сошелся ли он с женой, но, если да, то я не удивлена. Когда супруга начала его защищать, говоря о том, что они расстались еще до проекта, было очевидно, что она пытается сохранить семью. Я никогда в жизни бы не простила не просто измену, а публичное унижение, когда на всю страну показывают не один, а многочисленные романы и похождения», — высказалась знаменитость.

Мамаева отметила, что на проекте музыкант не проявлял к ней симпатию. Его «жертвой» с самого начала стала блогерша Лерчек. По словам Аланы, между ними были настоящие чувства.

«Их отношения были максимально романтичными, они везде были вместе, как неразлучники. Ходили вместе и в туалет, и умываться, и на испытания. Везде были рядом, как шерочка с машерочкой», — резюмировала Алана.

Ранее жена рэпера отреагировала на слухи о воссоединении с ним. Подробности читайте в этой новости.