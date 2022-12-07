«Я ему разрешила все»: певица Анита Цой рассказала, что прощает мужу все измены

Долгое время Анита Цой не могла смириться с тем, что ее супруг не хранит ей верность. Он изменял ей много и часто, и это сначала делало певице очень больно. Но сейчас она смирилась с тем, что муж «ходит налево», и даже сама разрешает ему реализовывать фантазии с другими девушками.

Анита и Сергей Цой женаты уже более 32 лет. Певица никогда не скрывала, что выходила замуж не по любви, так как по восточным традициям решение о свадьбе принимают родители жениха и невесты. О том, что судьба связала ее с малознакомым человеком, артистка не жалеет. По ее словам, Сергей всегда все делает для нее и детей, обеспечивает их и заботится. Ее продолжительному браку завидуют многие ее подруги, в том числе певица Лолита. Анита рассказала, что женщина не раз говорила, какая Цой счастливая, что рядом с ней есть такой мужчина.

Но семья артистки не такая идеальная, как может показаться на первый взгляд. По словам Аниты, они с Сергеем до сих пор в браке лишь потому, что она не раз наступала на горло своей гордости и прощала ему многочисленные измены.

После рождения ребенка певица сильно поправилась, и муж охладел к ней. Он стал засматриваться на привлекательных девушек и изменять ей. Сначала Анита негодовала, как и другие женщины, столкнувшиеся с подобным, но потом смирилась. Она поставила на первое место семью и благополучие, которые можно было сохранить путем игнорирования своих чувств. «Кричи, устраивай истерики и выгоняй его из дома, он все равно не придет, если там где-то есть другая, которая в это время мило ему улыбается. Он, конечно, пойдет к ней, он не захочет терпеть эти скандалы», —призналась певица.

Сейчас они с Сергеем состоят в гостевом браке и живут в разных домах, расположенных на одном участке. Анита Цой больше не закатывает сцен ревности, хоть и знает о похождениях мужа. Однажды она даже лично позволила ему исполнить свои сексуальные фантазии с другой. По ее словам, она разрешила ему абсолютно все.

Такой подход к браку не одобряют многие коллеги артистки, но она считает, что у каждого свои приоритеты. В ее случае она выбрала семью. В прочем, Анита Цой и сама не прочь иногда увлечься другим мужчиной, и теперь она не видит в этом ничего плохого.

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