«Он должен нести ответственность»: Дайнеко подала в суд на бывшего мужа

Когда-то Виктория Дайнеко удивила публику новостью о том, что она выходит замуж за Дмитрия Клеймана. Молодой человек был младше певицы на 7 лет, но это не помешало паре узаконить свои отношения и стать счастливыми родителями. Тем не менее сохранить любовь им не удалось, и через два года супруги развелись. Поначалу Дмитрий принимал активное участие в содержании дочери, но, как только у него появился второй ребенок от новой избранницы, он сразу же забыл про свои обязательства. Вот почему Виктории пришлось обратиться в суд. Об этом она рассказала журналу «Антенна Телесемь».

Девушка признается: она не хотела доводить дело до этого, но иначе бывшему мужу никак было не напомнить про существование еще одной дочери. «Мужчины должны нести ответственность за свои поступки, но так складывается в жизни, что все ложится на плечи женщин», —пожаловалась артистка.

Ранее стало известно о том, что первый мужчина Водяновой признал их внебрачную дочь. Подробности читайте в этой статье.