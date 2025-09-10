«Я ему дала все»: Алла Пугачева рассказала о браке с Филиппом Киркоровым

Певица Алла Пугачева в свежем интервью Катерине Гордеевой* (признана в РФ иностранным агентом) рассказала о браке с Филиппом Киркоровым. Исполнительница заявила, что дала ему все и он не может быть в обиде.

Запись беседы опубликована на платформе YouTube.

На замечание о том, что за Киркорова можно выйти замуж только от отчаяния, звезда сказала: «Ну, в принципе, да. Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила «Помоги Филиппчику». Его бабушка, которая дружила с моей мамой: «Помоги Филиппчику».

Пугачева была знакома с матерью Киркорова Викторией, хотя отца Бедроса не любила. Женщина болела раком, но всегда испытывала «сверхъестественную любовь» к сыну, вспоминает певица.

«Когда она уже совсем плохая была, она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Тяжело вспоминать. Когда ее увозили уже на операцию, помню, как она бросила на него последний взгляд. Это было очень тяжело. Так как-то решили, что я буду с ним, помогать ему. Я думала, что года за три подниму его», - поделилась певица.

На замечание о том, что можно было не жениться, Пугачева сказала, что это было «примитивным ходом», который хорошо работал в то время и привлек внимание.

«Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается в КВНе или еще что-то. В принципе, видно, что он благодарен, насколько я понимаю. Это что, разве не так?»

Напомним, Пугачева и Киркоров 11 лет был женаты и развелись в 2005 году.

Ранее певица рассказала о пятом браке и призналась, что влюбилась.