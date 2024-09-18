«Должна быть как все, тетей Мотей»: Гузеева сменила прическу после критики внешности

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появилась перед поклонниками в новом имидже после критики внешности. Звезда вышла на связь в соцсетях и рассказала, почему решила сменить прическу.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» активно ведет личный микроблог и делится фотографиями. У нее есть много фанатов, но и хейтеров. Иногда они пишут негативные комментарии в адрес Ларисы и критикуют ее стиль. Звезда отвечает им и даже спорит, но в последнее время спокойно на все реагирует.

Недавно она вновь подняла тему хейта, опубликовав ролик с новой прической. 65-летняя брюнетка позировала у себя в гримерке, пока стилист колдовал над ее волосами. Гузеева решила порассуждать на тему внешности.