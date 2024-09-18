«Должна быть как все, тетей Мотей»: Гузеева сменила прическу после критики внешности
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появилась перед поклонниками в новом имидже после критики внешности. Звезда вышла на связь в соцсетях и рассказала, почему решила сменить прическу.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» активно ведет личный микроблог и делится фотографиями. У нее есть много фанатов, но и хейтеров. Иногда они пишут негативные комментарии в адрес Ларисы и критикуют ее стиль. Звезда отвечает им и даже спорит, но в последнее время спокойно на все реагирует.
Недавно она вновь подняла тему хейта, опубликовав ролик с новой прической. 65-летняя брюнетка позировала у себя в гримерке, пока стилист колдовал над ее волосами. Гузеева решила порассуждать на тему внешности.
«Сашка меня подстриг, а то нас все время критикуют. Все красиво! Всем хорошей недели! Если что, это не "Давай поженимся!", мне там не разрешают быть такой модной. Я там должна быть как все, тетей Мотей», – объяснила преображение звезда.
Ранее мы писали о том, что юмористка Екатерина Скулкина сменила прическу и показала результат. Преображение оценили не только подписчики звезды, но и ее коллеги, а также другие звезды шоу-бизнеса.