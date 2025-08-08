«Я ехал по всем правилам»: Галкин* вышел на связь в гипсе и рассказал, как его сбила машина

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вышел на связь после ДТП и рассказал, как его сбила машина. Он сообщил, что ехал на велосипеде по главной дороге, а в крови было ноль промилле алкоголя.

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. Но автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился. Гипс. Но я продолжаю давать концерты. Многие переживают», - поделился юморист-иноагент.

Галкин* сообщил, что не прекращал концерты из-за ДТП. Впереди новые выступления в Латвии.

«Жив-здоров. Надеюсь, поправлюсь. Сухожилия разрабатываю», - поделился Галкин*.

Спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко сказал, что в зависимости от степени повреждения артисту предстоит консервативное лечение без операции либо хирургическое вмешательство при полном повреждении сухожилия. Во втором случае их сшивают и восстанавливают, что предполагает длительный реабилитационный период. Результат в любом случае труднопрогнозируемый, говорит специалист.

«То есть, допустим, конечность кисти останется в постоянно согнутом или висячем положении. Человек не сможет этой кистью какие-то бытовые вещи делать - взять стакан, поздороваться с человеком за руку, застегнуть пуговицу, расстегнуть молнию и так далее», - сказал Литвиненко сайту aif.ru.

Ранее Галкин* показал себя в новом образе. 49-летний шоумен сменил прическу, укоротив волосы на висках и сделав кудри на макушке.

