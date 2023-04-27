«Я ей верила и перечисляла деньги»: певица Ольга Зарубина порадовалась задержанию Елены Блиновской

Певица Ольга Зарубина порадовалась задержанию блогера Елены Блиновской. Артистка считает, что автор марафонов относится к числу «самых настоящих аферистов» - в какой-то момент она тоже повелась на обещания.

Зарубина обвинила создателей курсов в отсутствии совести.

«Я сама попалась на удочку, видимо, ученицы Блиновской», - сообщила певица сайту mk.ru.

В тот момент исполнительница потеряла контакт с дочерью – после встречи с отцом у Киры началась депрессия и она отдалилась от матери.

Зарубина нашла в интернете «телефон одной волшебницы»: та уверяла, что Киру окружают неправильные люди, а также давала советы певице. Спустя время артистка поняла – ее «вводили в транс, чтобы запудрить мозги».

«И я ей верила. Перечисляла деньги. Только спустя время опомнилась», - рассказала она.

Зарубина выразила надежду, что в России «возьмутся» за Блиновскую и других блогеров, которые обещают людям воплотить мечты, а в действительности «несут бред собачий».

«Многие попадают на их удочку и страдают, отдавая все последние деньги», - добавила она.

Ранее мы писали о том, что автора «Марафона желаний» задержали на российской границе при попытке уехать из страны на арендованном авто.