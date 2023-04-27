«Я ей верила и перечисляла деньги»: певица Ольга Зарубина порадовалась задержанию Елены Блиновской
Певица Ольга Зарубина рассказала, как «попалась на удочку» ученицы Елены Блиновской.
Певица Ольга Зарубина порадовалась задержанию блогера Елены Блиновской. Артистка считает, что автор марафонов относится к числу «самых настоящих аферистов» - в какой-то момент она тоже повелась на обещания.
Зарубина обвинила создателей курсов в отсутствии совести.
«Я сама попалась на удочку, видимо, ученицы Блиновской», - сообщила певица сайту mk.ru.
В тот момент исполнительница потеряла контакт с дочерью – после встречи с отцом у Киры началась депрессия и она отдалилась от матери.
Зарубина нашла в интернете «телефон одной волшебницы»: та уверяла, что Киру окружают неправильные люди, а также давала советы певице. Спустя время артистка поняла – ее «вводили в транс, чтобы запудрить мозги».
«И я ей верила. Перечисляла деньги. Только спустя время опомнилась», - рассказала она.
Зарубина выразила надежду, что в России «возьмутся» за Блиновскую и других блогеров, которые обещают людям воплотить мечты, а в действительности «несут бред собачий».
«Многие попадают на их удочку и страдают, отдавая все последние деньги», - добавила она.
Ранее мы писали о том, что автора «Марафона желаний» задержали на российской границе при попытке уехать из страны на арендованном авто.