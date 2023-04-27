09:22, 27 апреля 2023
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Блиновскую задержали на российской границе при попытке покинуть страну на арендованном авто
Фото: Starface.ru
Автора «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую задержали на российской границе. Она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле.
О задержании сообщил Telegram-канал 112.
У Блиновской нашли билеты для вылета в другую страну. Сейчас она на допросе в Следственном комитете.
В доме и офисе Блиновской проходят обыски.
Против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 918 млн рублей.
Примечательно, что еще 26 апреля Блиновская выступала на бизнес-форуме в Москве.
Ранее мы писали, что родственники блогера взяли ипотеку и раскритиковали ее марафоны.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: