Блиновскую задержали на российской границе при попытке покинуть страну на арендованном авто

Автора «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую задержали на российской границе. Она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле.

О задержании сообщил Telegram-канал 112.

У Блиновской нашли билеты для вылета в другую страну. Сейчас она на допросе в Следственном комитете.

В доме и офисе Блиновской проходят обыски.

Против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 918 млн рублей.

Примечательно, что еще 26 апреля Блиновская выступала на бизнес-форуме в Москве.

Ранее мы писали, что родственники блогера взяли ипотеку и раскритиковали ее марафоны.